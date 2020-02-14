سلة العراق تحرز المركز الثالث ببطولة عبد الله الثاني

2020/02/14 | 23:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احرز المنتخب الوطني لكرة السلة المركز الثالث ببطولة كأس عبد الله الثاني بنسختها التاسعة، بعد تغلبه على المنتخب البحريني .

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