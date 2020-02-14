الرئاسة التونسية تؤجل الاعلان عن الحكومة الجديدة

2020/02/14 | 23:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، عن تأجيل الإعلان عن الحكومة التونسية إلى غد السبت، وذلك بعدما استقبله الرئيس التونسي، قيس سعيد في قصر قرطاج.

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