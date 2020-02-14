سوران تمنح طلبتها عطلة رسمية

2020/02/14 | 23:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن قضاء سوران، التابع لمحافظة اربيل ، باقليم كوردستان، يوم الجمعة، منح المدارس يوم غد عطلة رسمية.

وقال قائممقام قضاء سوران كرمانج عزت في تصريح لوسائل اعلام كوردية، انه قرر اعتبار يوم غد عطلة رسمية للمدارس بعموم القضاء.

واضاف عزت ان قرار العطلة الرسمية جاء بسبب الانخفاض الشديد بدرجات الحرارة، واستمرار هطول الثلوج في القضاء.

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