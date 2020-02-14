لاعبان محترفان يغادران العراق بسبب الأوضاع الصعبة

2020/02/14 | 23:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مقرب من ادارة نادي نفط ميسان الرياضي، يوم الجمعة، بمغادرة لاعبين للنادي، بسبب الاوضاع الصعبة التي يمر بها العراق.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "المحترفين في صفوف فريق نفط ميسان، اليمني ناصر محمدوه والنيجيري إيمانويل، طلبا الاستغناء من ادارة النادي، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد وتوقف الدوري".

واضاف المصدر ان "ادارة النادي تفهمت وضع اللاعبين وأجرت تسوية مرضية للطرفين".

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