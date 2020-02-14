الداخلية: ضبط ١٤٥٠ دعوة متروكة وغير منجزة

2020/02/14 | 23:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في بغداد، اليوم الجمعة، عن ضبط ١٤٥٠ دعوة متروكة وغير منجزة.وقالت المديرية في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “مفارز الشؤون الداخلية في الرصافة تمكنت من ضبط ١٤٥٠دعوة غير منجزة ومبعثرة وعدم تنفيذ قرارات قاضي التحقيق في إحدى مركز الشرطة في جانب الرصافة”.واضاف، ان “ذلك جاءت بناء على […]

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