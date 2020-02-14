العراق يساعد الصين لمواجهة كورونا

2020/02/14 | 23:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أرسلت الحكومة العراقية الجمعة 70 طنا من المساعدات الطبية إلى الصين، التي تعاني من انتشار سريع لفيروس كورونا المستجد راح ضحيته حتى اللحظة نحو 1400 شخصا.

وقال مصدر في رئاسة الوزراء العراقية لموقع الحرة إن "الجمعية العراقية الصينية أرسلت المساعدات الطبية بتنسيق وإشراف من الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأَضاف أن "مجموعة من المنظمات الإنسانية والتجار العراقيين في المحافظات ساهموا في الحملة".

وأظهرت صور حصل عليها موقع الحرة مدير عام دائرة المنظمات في الأمانة العامة محمد التميمي والسفير الصيني في بغداد تشانغ تا وهما يتواجدان خلال عملية نقل المساعدات.

العراق يرسل مستلزمات طبية للصين للمساعدة في جهود مكافحة فايروس كورونا المستجد

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن حصول أية حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد في العراق، حيث اتخذت السلطات إجراءات صارمة لمراقبة الوافدين وفرضت حجرا على عراقيين تم إجلاؤهم مؤخرا من مدينة ووهان الصينية تحسبا لإصابتهم.

ويأتي إرسال هذه المساعدات، في وقت يشهد العراق منذ عام 2003 تراجعا ملحوظا في الخدمات الصحية نتيجة للإهمال والفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة.

ويلقي العراقيون باللوم على الساسة والمسؤولين في الفساد المستشري الذي يحول دون تعافي البلاد من سنوات من الصراع الطائفي والحرب المدمرة على تنظيم داعش.

ويتظاهر العراقيون منذ الأول من أكتوبر لمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد والحد من الفساد والنفوذ الإيراني في البلاد.

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