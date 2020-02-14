المولى يكشف سبب تقديم استقالته من رئاسة هيئة الحج.. هذا فعله النجيفي والمطلك

2020/02/14 | 23:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس هيئة الحج والعمرة السابق محمد تقي المولى، الجمعة، سبب تقديم استقالته من منصب رئاسة هيأة الحج والعمرة في عام 2011.وقال المولى في حديث لـ”العهد”، “قدمت استقالتي من منصب رئاسة هيأة الحج والعمرة في عام 2001 احتجاجا على منح السعودية 6000 اسم بموسم الحج الى القياديين السنيين اسامة النجيفي وصالح المطلك”.واضاف ان […]

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