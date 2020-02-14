هيئة تدافع عنهم : الارهاب لا زال يستهدف الاقليات

2020/02/14 | 23:34 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة اصدرت هيئة الدفاع عن اتباع الديانات و المذاهب في العراق اليوم 14 شباط 2020 بيان استنكرت فيه هجمات تنظيم داعش الارهابي على المناطق التي يقطنها اتباع الديانات والمذاهب من المسيحيين والايزيديين والكاكائين والشبك وغيرهم.جاء في البيان، ان العمليات الإرهابية المستهدفة للاقليات مستمرة في المناطق المحيطة بمدينتي خانقين و كركوك …

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