مقتل اثنين من منتسبي طوارئ الشرطة بنيران قناص داعشي جنوب بعقوبة

2020/02/14 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر امني، الجمعة، بمقتل اثنين من منتسبي طوارئ الشرطة بنيران قناص داعشي جنوب بعقوبة.

وقال المصدر في حديث ل(بغداد اليوم)، إن "اثنين من منتسبي طوارئ الشرطة قد قتلا بنيران قناص داعشي قرب منطقة عبارة بهرز ١٣كم جنوب بعقوبة".

واضاف ان "الاجهزة الامنية بدأت عملية تمشيط وتعقب في محيط موقع الحادث وفتحت تحقيق في ملابساته".

بغداد اليوم- متابعة

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وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام، إن "الغارات أسفرت عن تحييد 6 من أعضاء حزب العمال ال

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني رفيع من محافظة ديالى، الجمعة (14 شباط 2020)، عن التغييرات المهمة للمناصب الرفيعة داخل قيادة شرطة المحافظة، فيما اوضح سبب التغييرات التي حدثت.

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وقال إعلام شرطة ذي قار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناءً على مع

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