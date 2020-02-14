وزير الخارجية لنظيره العُماني: العراق مع كلّ آلية لحفظ أمن وسلامة ملاحة الخليج

2020/02/14 | 23:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألتقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع نظيره العُمانيّ يوسف بن علوي، على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن الدولي في دورته الـ56، وجرى التأكيد على أهمّية انعقاد اجتماعات اللجنة العراقيّة-العُمانيّة المُشترَكة بدورتها التاسعة في الربع الأوّل من العام 2020.وأعرب الوزير الحكيم بحسب بيان للخارجية عن “موقف العراق من أمن الملاحة في مضيق هرمز والخليج، […]

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