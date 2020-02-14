عمليات بغداد : إصابة عدد من المنتسبين برمي مكثف ببنادق الصيد في الخلاني

2020/02/14 | 23:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، اصابة عدد من المنتسبين برمي مكثف ببنادق صيد في الخلاني.

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