2020/02/14 | 23:53 - المصدر: روسيا اليوم
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشرعون أمريكيون: مبررات ترامب لاغتيال سليماني كاذبة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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