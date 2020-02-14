مانشستر سيتي يرد على قرار حرمانه في دوري الأبطال

2020/02/14 | 23:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]رد مانشستر سيتي على قرار "اليويفا" بحرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، لمدة موسمين، اليوم الجمعة.

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