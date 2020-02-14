ميمي يخوض مباراته الاولى في الدوري البرتغالي امام بورتو

2020/02/14 | 23:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]يواجه مهاجم منتخبنا الوطني بكرة القدم، اليوم الجمعة، مهند علي "ميمي"، في أول مباراة له مع فريقه "بورتيمونسي"، وصيف الدوري البرتغالي "بورتو" في الثالث والعشرون من الشهر الجاري.

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