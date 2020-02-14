2020/02/14 | 23:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد: نجوي كرم تمطر سماء بيروت بهاشتاغ لبنان بقلبنا احتفالًا بالفلانتين (المستقلة) – منى شعلان/احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم ، بعيد الحب ، مع الشعب اللبناني، بطريقة مبتكرة ، حيث ألقت طائرة هليكوبتر حلقت فوق ساحة الشهداء منشورات للنجمة اللبنانية كتب عليها “لبنان بقلبنا- نجوى كرم”.ونشرت الفنانة نجوى كرم ، مقطع فيديو ، لتحليق […]

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