معلمو كربلاء ينتقدون قرار فك ارتباط مديرية التربية بالمحافظة

2020/02/14 | 23:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله / ..أنتقد نقيب معلمي كربلاء خالد مرعي المسعودي قرار وزارة التربية بفك ارتباط مديريات التربية بالمحافظات بناءً على قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ، واصفا ذلك بأنه ليس بالايجابي .وقال المسعودي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “هذا القرار لا يمكن تنفيذه لأسباب عدة وأهمها إن […]

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