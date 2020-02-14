2020/02/14 | 23:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادة عمليات بغداد: تعرض قواتنا المكلفة بحماية المتظاهرين في قاطع الخلاني - التحرير الى رمي مكثف ببنادق صيد ( الصچم ) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/14 | 23:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة عمليات بغداد: تعرض قواتنا المكلفة بحماية المتظاهرين في قاطع الخلاني - التحرير الى رمي مكثف ببنادق صيد ( الصچم )) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة عمليات بغداد: تعرض قواتنا المكلفة بحماية المتظاهرين في قاطع الخلاني - التحرير الى رمي مكثف ببنادق صيد ( الصچم )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).