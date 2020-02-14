الناتو: بعثة الحلف للتدريب في العراق ستستأنف عملها خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة

2020/02/15 | 00:03 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن قيادي عسكري بارز في الناتو أن بعثة الحلف للتدريب في العراق ستستأنف عملها في غضون الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة

وقال قائد قوات الناتو في أوروبا الجنرال الأميركي تود والترز، إن حلف شمال الأطلسي يعمل على استئناف عمل بعثته التي تضم خمسمئة عسكري، بعد تلقيه ضمانات أمنية من حكومة بغداد، مشيرا الى أن الناتو تلقى ردا بهذا الشأن من السلطات العراقية.

وأضاف، أن الحلف يسعى لاستئناف عمل البعثة في أقرب وقت ممكن، لكن ضمان أمن العسكريين يعتبر أمرا ذا أهمية قصوى، موضحا أن الحديث يدور عن الأنشطة التدريبية والاستشارية الإضافية التي ستتولاها بعثة الحلف التي تقودها القوات الكندية، وهي ليست مفوضة بخوض القتال في الأراضي العراقية.

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