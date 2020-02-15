مقتل 2 من منتسبي شرطة الطوارئ بهجوم داعشي في بعقوبة

2020/02/15 | 00:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل اثنين من منتسبي طوارئ الشرطة بنيران قناص داعشي جنوب بعقوبة.وقال المصدر في تصريح صحفي، اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “اثنين من منتسبي طوارئ الشرطة قد قتلا بنيران قناص داعشي قرب منطقة عبارة بهرز ١٣كم جنوب بعقوبة”.واضاف ان “الاجهزة الامنية بدأت عملية تمشيط وتعقب في محيط موقع الحادث وفتحت تحقيق في ملابساته”.انتهى..م.ر

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