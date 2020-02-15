اليوم.. المؤتمر الفني لدوري شباب كربلاء

2020/02/15 | 00:28 - المصدر: الصباح

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كربلاء / حامد الگرعاوي

ينظم الاتحاد الفرعي لكرة القدم في كربلاء المقدسة مسابقة دوري اندية المحافظة للشباب بكرة القدم وبمشاركة واسعة لأغلب الأندية ، وقال أمين سر اتحاد الكرة الفرعي فاضل عزيز في تصريح لـ ( الصباح الرياضي ) أن المسابقة ضمن روزنامة الاتحاد الفرعي لهذا العام الذي سيكون حافلا بالعديد من البطولات ولجميع الفئات العمرية والدرجتين الثانية والاولى وكذلك الدورات التدريبية والتحكيمية .

واضاف بالقول: اليوم سينعقد المؤتمر الفني لبطولة الشباب تولد 2001 - 2002 على أن تنطلق خلال العطلة الربيعية إذ سيتم خلال المؤتمر تقسيم الفرق المشاركة الى مجموعتين تلعبان بصيغة الدوري لمرحلتين وفي أربعة ملاعب يتم الاتفاق عليها بين المشاركين في المؤتمر، مبينا: تستكمل بقية الادوار خلال أيام العطل الرسمية مراعاة لظروف طلبتنا الاعزاء .

وأشار عزيز الى أن الاتحاد الفرعي تكفل بكافة نفقات البطولة بما فيها أجور التحكيم بعد تسلم منحة من الاتحاد المركزي قبل فترة وهناك دوري أيضا لفئتي الاشبال والناشئين خلال العطلة الصيفية بهدف تطوير اللعبة والكشف عن الموهوبين فضلا عن فسح المجال لجميع مدربي المحافظة من حملة الشهادات التدريبية.

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