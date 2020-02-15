2020/02/15 | 00:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد إصابة عدد من المنتسبين في ساحة الخلاني وسط العاصمة.وكشفت العمليات ان المنتسبين أصيبوا أثر رمي مكثف ببنادق الصيد في الخلاني”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد: إصابة عدد من المنتسبين من بنادق صيد في الخلاني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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