ريال مدريد يختار خليفة كاسيميرو

2020/02/15 | 00:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن استقرار ريال مدريد على الخليفة المحتمل لنجم وسط الفريق، البرازيلي كاسيميرو.

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