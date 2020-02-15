يحيى علوان - النزولُ من قمة التفاؤل ، قد يكون أنفع !

2020/02/15 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #يحيى_علوان * لستُ من مريدي الحماسة اللغوية ،[ مع إحترامي للأراء والنوايا الخيرة التي قد تقف وراءها]* ولستُ من دعاة القنوط بحجة "واقعية" كاذبة ، أساسها الإنبطاح والإستسلام لـ"أقدار"! * أجدُ من الضروري "تنظيف" مفهوم الشهادة مما لحقَ به من إبتذال ، يحطُّ من الحق في الحياة وقيمتها ، ويعتبر الشهادة "واجباً وطنياً"! وهكذا تتحوَّل الشهادة إلى "غَرَضٍ"! كأنَّ العراقيينَ جُبِلوا على الإستشهاد ، فحُرِّ......

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