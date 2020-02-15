كيف تتعرف على وسائط التخزين المزيفة؟

2020/02/15 | 01:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوردت مجلة الحاسوب الألمانية "سي تي" أن منصات التسوق والمتاجر الإلكترونية تزخر بوسائط التخزين المزيفة، سواء كانت وحدات تخزين "يو إس بي" بسعة تخزينية تصل إلى 2 تيرابايت أو بطاقات ذاكرة "إس دي" خارجية بسعة تبلغ 256 أو 512 غيغابايتا بتكلفة زهيدة.

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