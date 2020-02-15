أنصار الصدر يتظاهرون دعماً له والأحزاب تتمسك بمحاصصة حقائبها الوزارية

2020/02/15 | 01:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ تظاهر‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬مؤيدي‭ ‬الزعيم‭ ‬الشيعي‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ومناطق‭ ‬اخرى‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬الجمعة،‭ ‬مندّدين‭ ‬بما‭ ‬اعتبروه‭ ‬تعرضا‭ ‬‮«‬لرموز‭ ‬دينية‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬الانتقادات‭ ‬الشعبية‭ ‬الواسعة‭ ‬الاخيرة‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬زعيمهم‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬اوساط‭ ‬النساء‭ ‬والطلبة‭.‬ وسار‭ ‬مؤيدو‭ ‬الصدر‭ ‬الذين‭ ‬ارتدى‭ ‬بعضهم‭ ‬الزي‭ ‬التقليدي‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬وسط‭ ‬بغداد‭ ‬بين‭ ‬المتظاهرين‭ ‬المناهضين‭ […]

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