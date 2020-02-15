2020/02/15 | 01:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬عدم‭ ‬الإحساس‭ ‬بخطورة‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬تعصف‭ ‬بالعراق‭ ‬يجعل‭ ‬الاحزاب‭ ‬تذهب‭ ‬الى‭ ‬المزايدات‭ ‬السياسية‭ ‬أو‭ ‬الصفقاتية‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة،‭ ‬وكأن‭ ‬الحال‭ ‬هو‭ ‬نفسه‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬قبل‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬مثلاً‭ .‬كل‭ ‬المؤشرات‭ ‬تؤكد‭ ‬ان‭ ‬الحزبية‭ ‬هي‭ ‬العنوان‭ ‬الأساس‭ ‬لجوهر‭ ‬البناء‭ ‬الوزاري‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مؤقتاً‭ ‬لعبور‭ ‬مرحلة‭ ‬النزيف‭ ‬من‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدم الشعور بخطورة الوضع) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدم الشعور بخطورة الوضع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).