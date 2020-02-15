ارتفاع مذهل في نفقات التسلح .. والعالم يتجه نحو التصعيد الحربي

2020/02/15 | 01:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميونيخ‭ ‬‭(‬ألمانيا‭)-‬‭ ‬الزمان‭ ‬‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬شهدت‭ ‬النفقات‭ ‬العسكرية‭ ‬العالمية‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭ ‬أكبر‭ ‬ارتفاع‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تصاعد‭ ‬المنافسة‭ ‬وما‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬الرئيس‭ ‬الألماني‭ ‬‮«‬دينامية‭ ‬مدمرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭.‬وازدادت‭ ‬النفقات‭ ‬العسكرية‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭ ‬بالمئة،‭ ‬بحسب‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬للمعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ ‬الجمعة‭ ‬قبيل‭ ‬افتتاح‭ ‬مؤتمر‭ ‬ميونيخ‭ ‬للأمن‭.‬ […]

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