أرقام زياش في «الموسم الخرافي» وراء انتقاله إلى تشيلسي

2020/02/15 | 01:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «المستقلة» تستعرض الدور الذي لعبه الأداء المذهل لزياش في الموسم الماضي في لفت أنظار أندية أوروبا إليه قبل أن يظفر تشيلسي بخدماته.

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