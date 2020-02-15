2020/02/15 | 01:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الجمعية الألمانية للروماتيزم إن ‫مرضى الروماتيزم أكثر عُرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بالأصحاء، ‫وذلك لأن أجسامهم تستجيب للملح على نحو أكثر حساسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: مرضى الروماتيزم أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: مرضى الروماتيزم أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).