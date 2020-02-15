واشنطن تعامل الانفلونزا معاملة فيروس كورونا وتسجيل أول إصابة في إفريقيا

2020/02/15 | 02:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬المصرية‭ ‬عن‭ ‬اكتشاف‭ ‬أول‭ ‬إصابة‭ ‬مؤكدة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تسجيلها‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭.‬وبينما‭ ‬أكد‭ ‬البيان‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والسكان‭ ‬المصرية‭ ‬أن‭ ‬المصاب‭ ‬‮«‬أجنبي‮»‬‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬جنسيته‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬تظهر‭ ‬أي‭ ‬أعراض‭ ‬على‭ ‬المصاب‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ […]

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