إسقاط مروحية سورية ومسؤول أميركي يدعو تركيا إلى الابتعاد عن روسيا

2020/02/15 | 02:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق‭- ‬اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬ أسقطت‭ ‬مروحية‭ ‬تابعة‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬وقتل‭ ‬طاقمها،‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬حادث‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬توتر‭ ‬متزايد‭ ‬بين‭ ‬أنقرة‭ ‬ودمشق‭ ‬التي‭ ‬تواصل‭ ‬تقدمها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الجهاديين‭ ‬وفصائل‭ ‬المعارضة‭.‬ ‭ ‬وأطلقت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬حليفها‭ ‬الروسي،‭ ‬هجوما‭ ‬منذ‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ […]

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