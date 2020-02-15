تفاصيل وحقائق عن قضية تغريم وزارة الدفاع العراقية نحو 16 مليون دولار من قبل محكمة لبنانية (وثيقة)

2020/02/15 | 02:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- “ساحات التحرير” تشير المعلومات التي حصل عليها موقعنا إلى كتاب وزارة الدفاع المرفق والذي يبين تغريم وخسارة الوزارة مبلغ ( 15,800,000 ) $ خمسة عشر مليون وثمنمائة ألف دولار أمريكي لصالح شركة “كابيتال” في دعوى التحكيم المقامة ضد وزارة … Readmore

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