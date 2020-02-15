2020/02/15 | 02:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادي فلسطيني: بدأ التجهيز لمرحلة ما بعد عباس المستقلة /دعا الدكتور جميل عليان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إلى إعادة ترتيب أدوات الصراع مع العدو الصهيوني وإيجاد خطط بديلة للمواجهة بصلاحيات مختلفة.وقال د.عليان خلال حلقة نقاش حول دور الضفة في مواجهة صفقة القرن، نظمها مركز أطلس للدراسات، إنه لا يوجد سيادة فلسطينية على […]

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