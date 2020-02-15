2020/02/15 | 02:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم العار المستقلة / الفنان الكبير حسين فهمي مفاجأة عن فيلم “العار”، الذي يعد علامة فارقة في تاريخه السينمائي وأحد أهم 100 فيلم في السينما المصرية.وقال حسين فهمي خلال لقائه في برنامج أسرار النجوم” مع إنجي علي أن دور الفنان محمود عبد العزيز كان معروضا على يحيى الفخراني لكنه […]

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