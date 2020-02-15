مان سيتي يرد على قرار حرمانه من المشاركة في دوري الأبطال

2020/02/15 | 02:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد مانشستر سيتي على قرار "اليويفا" بحرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، لمدة موسمين.

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