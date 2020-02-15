2020/02/15 | 03:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرّفي على 10 وصايا للسعادة الزوجية المستقلة /تسعى كل امرأة لإيجاد السبل الكفيلة لضمان سعادتها الزوجية.فالمرأة التي تحظى بالسعادة الزوجية تشعر دوماً بنشاط وحيوية لا مثيل لها، وتنجز جميع أعمالها بشوق ورغبة شديدة، وتبذل المزيد من العناية والدقة في تربية أبنائها وإرضاء زوجها، فلا تشعر بالضجر ولا تنتابها الهموم، وتسعى جاهدة لجعل الحياة الزوجية […]

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