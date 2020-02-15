2020/02/15 | 03:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 أخطاء في الطبخ يمكن أن تجعل طعامك ساما المستقلة /نشرت مجلة “ذا هيلثي” الأمريكية تقريرا تطرقت فيه إلى الأخطاء التي يمكن ارتكابها أثناء الطبخ والتي من شأنها أن تجعل الطعام ساما.وقالت المجلة في تقريرها إنه عادة ما نرتكب أخطاء في المطبخ يمكن أن تشكل خطرا محدقا على صحتنا على المدى الطويل.لذلك، […]

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