2020/02/15 | 03:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يقترب الاكتتاب العام على شركة أرامكو السعودية من نقطة التحول من “قصة نجاح” إلى مصدر للمشكلات.دعونا نتذكر أن قيمة الاشتراك الأولى للأسهم كانت بسعر 32 ريالا للسهم، وبعد موجة من الإثارة والتوقعات غير المعقولة، التي أشعلتها وسائل الإعلام، وصلت المضاربات الأولى في 11 ديسمبر من العام الماضي بالسهم إلى قيمة 35.2 ريال للسهم، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الاكتتاب العام في أرامكو المستثمرون يخسرون الأموال) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الاكتتاب العام في أرامكو المستثمرون يخسرون الأموال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).