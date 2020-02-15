2020/02/15 | 04:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أميركا تنشر مذكرة حول أسباب قتل سليماني المستقلة / قال البيت الأبيض في مذكرة إن الرئيس دونالد ترامب أمر بالضربة التي قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الشهر الماضي ردا على هجمات وقعت في الماضي، وذلك برغم تأكيدات سابقة للإدارة بأن الضربة التي نفذت بطائرة مسيرة كانت بسبب تهديد وشيك.وأرسلت الإدارة إلى الكونغرس بموجب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا تنشر مذكرة حول أسباب قتل سليماني) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أميركا تنشر مذكرة حول أسباب قتل سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).