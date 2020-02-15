2020/02/15 | 04:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «الوليد بن طلال» يطالب باجراء تعديل على مجلس التعاون الخليجي المستقلة /خرج الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، اليوم الجمعة، بمقترح على دول مجلس التعاون الخليجي.وطالب الأمير السعودي، بإجراء تعديل على مسمى “مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، وذلك بحذف التاء المربوطة من مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية”ة”.في هذه التغريدة👇من ٣٢ شهر […]

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