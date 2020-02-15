فيديو رسوم متحركة ايراني يحاكي مقتل

2020/02/15 | 06:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /سكاي برس

قامت وسائل إعلام إيرانية بنشر فيديو كارتوني لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني عن طريق غارة أمريكية في العراق، ورد إيران على الحادثة.

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