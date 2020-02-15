عمليات بغداد تؤكد اصابة منتسبين لها باسلحة غير تقليدية

2020/02/15 | 08:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن اصابة منتسبين خلال تعرضهم لرمي ببنادق الصيد وسط العاصمة....

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