قيادي بالديمقراطي: الموقف الكوردي من تشكيل حكومة علاوي بات موحداً بعد اجتماع بارزاني بالأحزاب

2020/02/15 | 08:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم السبت، توحيد الموقف الكوردي من مسألة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

ونقلت الشرق الوسط تصريحا عن محسن سعدون النائب السابق في البرلمان العراقي والقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني قوله ان "الكورد بصورة عامة لن يقفوا ضد تشكيل وتمرير الحكومة الجديدة في حال كانت مستقلة تماما وتنازلت كل القوى السياسية بشأن طبيعة مشاركتهم فيها لأننا في هذه الحالة لا نريد أن نفرض رأينا على الآخرين".

وأضاف أن "هناك خصوصية للإقليم يجب مراعاتها من قبل رئيس الوزراء المكلف سواء على صعيد وضع الإقليم ككل أو القوى والأحزاب التي تمثل الإقليم"، مبينا أن "الموقف الكوردي وبعد الاجتماع الأخير الذي عقدته القوى والأحزاب الكوردية برئاسة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني أصبح موحدا حيال تشكيل الحكومة الحالية التي هي أصلا حكومة انتقالية بهدف إجراء انتخابات وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون كل شيء صحيحا".

واستدرك سعدون انه "يتوجب على علاوي أن يأخذ رأي مسعود بارزاني في حال اختار وزراء، حتى تتحقق المشاركة في المسؤولية كذلك بحيث يكون هذا المرشح أو ذاك مرضيا عنه أو يمثل المكون أو الكتل السياسية الكوردية".

وردا على سؤال عما إذا كان الموقف الكوردي بشكل عام داعما لتمرير الحكومة أم أن هناك شروطا، أكد سعدون أن "الموقف الكوردي سيتبلور تماما اليوم أو غدا".

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