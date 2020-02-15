علماء يكتشفون بقايا نوع جديد من الديناصورات الصغيرة في الأرجنتين

2020/02/15 | 08:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن علماء إحاثة، اكتشاف بقايا نوع جديد لديناصورات صغيرة الحجم عاشت في باتاغونيا قبل 90 مليون سنة، وذلك خلال أعمال كانوا يقومون بها في وسط الأرجنتين.وعثر على المتحجّرات في ريو نيغرو، وسط الأرجنتين وفقاً لوكالة الاستكشاف العلمية في جامعة لا ماتانزا الوطنية.وأطلق العلماء “ترالكاصوروس كويي” على هذا النوع من الديناصورات نسبة إلى هضبة […]

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