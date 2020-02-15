الكونغرس الأمريكي: ترامب خدع مواطنيه في تسويغه لاغتيال سليماني

2020/02/15 | 08:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم لجنة العلاقات الخارجية في الكونكرس الامريكي، الرئيس الامريكي دونالد ترامب بـ “خداع الشعب الامريكي”، في قضية اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني.وقالت اللجنة، ، ان “ترامب خدع مواطنيه في تسويغه لاغتيال القائد سليماني، مما زاد من خطر الانجرار إلى حرب مع إيران دون إرادة الشعب الأمريكي وتفويض الكونغرس”.

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