نهويل مورينو - أسئلة حول تنظيم الحزب الثوري (16)

2020/02/15 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نهويل_مورينو استقطاب أعضاء جدد وخطر الإنتهازيّة فقط عبر تجاوز انعزاليّتنا سننتصر، بشكل عام، في المهمّة الكبرى التي وضعناها لأنفسنا: إحضار أعضاء جدد للحزب.الوجه الآخر للانعزاليّة هي الانتهازيّة: إنّنا لا نطرح أنفسنا أمام الجميع على أنّنا حركة من أجل الإشتراكيّة.نفعل هذا فقط عندما يكون الرفيق فعلا قريبا من الحزب.إذا كان ينتمي إلى حزب آخر، أو أخبرنا أن لا علاقة له ......

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