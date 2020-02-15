سامي الذيب - مقياس جديد للذكاء

2020/02/15 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب عالم على مركب يسأل جاره البسيطالعالم: هل تعرف الفيزياء؟الجار: للأسف لاالعالم: خسرت ربع حياتك، ولكن هل تعرف الرياضيات؟الجار: للأسف لاالعالم: خسرت نصف حياتكبعد وقت قصير من هذا الحوار، هاج البحر وغرقت السفينة.أدار الجار وجهه نحو العالم وهو يتخبط في الماء وسأله: هل تعرف السباحة؟العالم: للأسف لاالجار: خسرت كل حياتكنشر موقع في الفيسبوك يُشَهر بالإسلام احصا......

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