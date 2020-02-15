سلام الشمري : الحكومة الجديدة ستنال ثقة البرلمان قبل انتهاء المدة الدستورية

2020/02/15 | 08:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن عضو تحالف سائرون سلام الشمري، عن ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اكمل تقريبا تسمية وزراء الحكومة الجديدة.وقال في بيان، تلقته العهد نيوز، اليوم السبت، ان “التشكيلة الجديدة ستكون من المستقلين التكنوقراط ليس فيها أي وزير سابق رغبة لمطالب المتظاهرين والمعتصمين السلميين وتوجيهات المرجعية الدينية”.وأضاف، ان “اغلب الكتل […]

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