بينها العراق.. تعرف على ترتيب الدول العربية بحجم القروض من البنك الدولي (صورة)

2020/02/15 | 08:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تصدرت مصر قائمة الدول العربية، من حيث القروض من البنك الدولي، بقيمة 22.4 مليار دولار.

وبحسب آخر احصائية، فان العراق احتل المركز السادس بقيمة قروض بلغت 5.6 مليار دولار.

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