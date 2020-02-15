العثور على جثة شرطي مقطعة إلى عدة اجزاء غرب الناصرية

2020/02/15 | 08:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، اليوم السبت، بعثور الأجهزة الأمنية على جثة شرطي غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "الأجهزة الأمنية في المحافظة عثرت على جثة شرطي من قبيلة البدور على طريق ناصرية - بطحاء قرب الحي السكني، مقطعة إلى عدة أجزاء".

وبين أنه "تم نقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما فتح تحقيق عال المستوى لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه".

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